Son dakika spor haberleri | Kasımpaşalı Tirpan'ın büyük dramı!

Kasımpaşalı Mickael Tirpan eşi iki sene önce MS hastalığına yakalandı. Belçikalı olan eşi, Fortuna Sittard'a yakın bir sağlık merkezi buldu. Mickael de geçen sezon Kasımpaşa'dan izin alıp F.Sittard'da oynadı. MS olan eşini hergün tedaviye götürdü. Kiralık sözleşmesi biten Tirpan, Kasımpaşa'ya döndü. Ancak Kasımpaşa bu sezon Mickael'e izin vermedi. Kasımpaşa'dan anlayış beklediğini söyleyen Mickael, "Burada oynadığımdan daha az bir paraya gitmeye razıyım. Eşim rahat tedavi görsün diye sağlık merkezine yakın bir yerden ev satın aldım. Turgay Ciner başkanım geçen sezon anlayış göstermişti. Bu sezon da ailemin yanında olmalıyım" dedi.