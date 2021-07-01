Haberler Kasımpaşa Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Duisburg forması giyen Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi resmi hesabından, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 17:41
Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Ahmet Engin'i kadrosuna kattı!

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında ikinci dış transferini gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, kaleci Harun Tekin'in ardından son olarak Duisburg formasını terleten kanat oyuncusu Ahmet Engin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 4 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.


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