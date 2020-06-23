Kasımpaşa coştu bi kere - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa coştu bi kere

coştu bi kere

Kasımpaşa coştu bi kere

galibiyetiyle son 6 maçının 5'ini kazanan, birinde berabere kalan , bu performansıyla topladığı puan sayısına ulaştı.

galibiyetiyle son 6 maçının 5'ini kazanan, birinde berabere kalan , bu performansıyla topladığı puan sayısına ulaştı. İlk 22 haftada 16 puan toplayan, 6 maçtır yenilmeyen Paşa'nın, son 6 karşılaşmada kaydettiği 13 golün 8'i Fode Koita'dan geldi.
  1. 23.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa coştu bi kere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA