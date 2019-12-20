Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 4 maçlık puan hasretine son veren Kasımpaşa, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 15 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 16. haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Kasımpaşa, sahasında oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.
Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım!
Toplam 1
Yorum
Hakkı EE Yani :) bu yaratıcılık muhteşem :) Biz de Anelka'nın golünü mü paylaşalım şimdi xsdsdasd
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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek
Toplam 1
Yorum
fenerbahçe OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLAĞA
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Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri açıklandı!
Toplam 1
Yorum
VG fatih terim ?
Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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