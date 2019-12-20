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20 Aralık 2019, Cuma
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'nın konuğu

Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep

, 'in 16. haftasında yarın Futbol Kulübünü konuk edecek. Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geçen hafta 'u deplasmanda 3-0 yenerek 4 maçlık puan hasretine son veren , üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. 'de çıktığı 15 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 16. haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Kasımpaşa, sahasında oynayacağı FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

  1. 20.12.2019
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