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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'dan : Ödül yerine ceza

Kasımpaşa'dan sert tepki: Ödül yerine ceza

Başkanı , “Borcu olmayanlar ödüllendirilmiyor. Hep borcu olanlar düşünülüyor. Bizim gibi kulüplere haksızlık oldu” dedi.

Başkanı Hasan 'den 'nin talimat değişikliğine gösterdi. "Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır" diyen öksüz, "Türk futbolunun gelişmesi için kulüplerin mali fair play için bu sınırda kalması gerekmektedir. Siz bu limiti arttırırsanız sıkıntı yaşanır. Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. Bu onlara haksızlık. Şimdi neden böyle bir karar alınıyor?" ifadelerini kullandı.

GIRTLAĞA DAYANDI

Hilmi Öksüz, "Kulüplerimizin borçları inanılmaz rakamlara ulaşmış. Bu borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti yüzde 40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. 3. Lig'den 'e gelen bir kulübün başkanıyım. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tutarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış olursunuz. Ben de bunu sorarım" yorumunu yaptı.

  1. 14.12.2019
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