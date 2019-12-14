Kasımpaşa'dan sert tepki: Ödül yerine ceza

Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki gösterdi. "Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır" diyen öksüz, "Türk futbolunun gelişmesi için kulüplerin mali fair play için bu sınırda kalması gerekmektedir. Siz bu limiti arttırırsanız sıkıntı yaşanır. Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. Bu onlara haksızlık. Şimdi neden böyle bir karar alınıyor?" ifadelerini kullandı.

GIRTLAĞA DAYANDI

Hilmi Öksüz, "Kulüplerimizin borçları inanılmaz rakamlara ulaşmış. Bu borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti yüzde 40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. 3. Lig'den Süper Lig'e gelen bir kulübün başkanıyım. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tutarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış olursunuz. Ben de bunu sorarım" yorumunu yaptı.