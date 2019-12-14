Kasımpaşa'dan sert tepki: Ödül yerine ceza
Kasımpaşa Başkanı Hilmi Öksüz, “Borcu olmayanlar ödüllendirilmiyor. Hep borcu olanlar düşünülüyor. Bizim gibi kulüplere haksızlık oldu” dedi.
Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki gösterdi. "Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır" diyen öksüz, "Türk futbolunun gelişmesi için kulüplerin mali fair play için bu sınırda kalması gerekmektedir. Siz bu limiti arttırırsanız sıkıntı yaşanır. Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. Bu onlara haksızlık. Şimdi neden böyle bir karar alınıyor?" ifadelerini kullandı.
GIRTLAĞA DAYANDI
Hilmi Öksüz, "Kulüplerimizin borçları inanılmaz rakamlara ulaşmış. Bu borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti yüzde 40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. 3. Lig'den Süper Lig'e gelen bir kulübün başkanıyım. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tutarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış olursunuz. Ben de bunu sorarım" yorumunu yaptı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Kasımpaşa'dan sert tepki: Ödül yerine ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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