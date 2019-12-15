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15 Aralık 2019, Pazar
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Rize’de Koita paşa!

Rize’de Koita paşa!

'in 15. haftasında deplasmanda 'u ilk yarıda attığı 2 golle 3-0 mağlup etti.

kötü gidişatını Rize'de bitirdi. 17'de Koita sol ayağının dışıyla çok şık vurdu: 0-1. 27'de köşe vuruşunda topu önünde bulan Koita voleyi yapıştırdı: 0-2. 41'de Samudio'nun golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. 48'de Scepovic, Sadiku'nun müdahalesiyle penaltı aldırdı. Boldrin'in penaltısını Fatih kurtardı. Diomande 79'da ikinci sarıdan atıldı. 90+1'de Aytaç fişi çekti: 0-3. Rize tribünleri İsmail ve Hasan Kartal'ı istifaya çağırdı.
  1. 15.12.2019
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