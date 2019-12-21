MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3 - 4 Gaziantep FK - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 3 - 4 FK

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3 - 4 Gaziantep FK

'in 16. haftasında sahasında FK'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlı ekip zorlu karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek puanını 23'e çıkardı. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetin ardından 15 puanda kaldı.

  1. 21.12.2019
  2. Güncelleme: 21.12.2019 19:25
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