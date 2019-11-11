Ricardo Quaresma: Harika bir takımımız var

Portekiz'in EURO2020'ye katılacağından emin olduğunu vurgulayan Quaresma, "Harika bir takımımız var. İki harika maç oynayacaklarını ve zafer kazanacaklarını düşünüyorum. Ronaldo'nun sakatlık durumunu bilmiyorum. Ronaldo harika bir karakter ve her maçta sahada olmak istiyor. Antrenörle birlikte bir karar alacaklardır" dedi.

Ricardo Quaresma sözlerini "Sakatlıklara rağmen milli takımın çok fazla seçeneğe sahip olduğuna ve sahadaki her oyuncunun elinden geleni yapacağına inanıyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

EURO2020 HAYALİ

"EURO2020'de oynama hayalin var mı?" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Şu an sadece işimi yapıyorum. Bu konuda sakinim. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Portekiz Ligi hakkında da yorum yapan yıldız futbolcu, "Birkaç maç izledim ancak çok formda bir takım göremiyorum. Porto'nun iniş çıkışları oldu. Benfica ve Sporting gelişmeye devam ediyor. Sezon daha yeni başladı. Daha çok maç var" şeklinde konuştu.

"SPORTING FİKRİNİ SEVDİM"

Quaresma, oğlu Rick'nin Sporting altyapısında oynaması hakkında ise "Umarım Ricky, benimkinden daha parlak bir geleceğe sahip olur. Daha 7 yaşında ve yapacak çok şeyi var. Sporting'te olması beni mutlu ediyor. Kulüp, ona burada antrenman yapma fırsatı verdi. Sporting de benim ilk kulübüm olduğu için bu fikri sevdim" dedi.