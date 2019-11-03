Quaresma Fenerbahçe'ye karşı yok - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Quaresma Fenerbahçe'ye karşı yok

Quaresma 'ye karşı yok

Quaresma Fenerbahçe'ye karşı yok

'nın 'u ağırladığı mücadelede sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Portekizli yıldız , gelecek hafta ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

'in 10. haftasında 'nın evinde BtcTurk 'u konuk ettiği mücadelede sarı kart gören Portekizli yıldız futbolcu , cezalı duruma düştü. Tecrübeli isim, gelecek hafta takımının ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Portekizli futbolcu daha önce , ve maçlarında da sarı kart görmüştü.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya imza atan Ricardo Quaresma, Süper Lig ekibinde çıktığı 7 karşılaşmada bir gol kaydetti.

  1. 03.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma Fenerbahçe'ye karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN