Quaresma Fenerbahçe'ye karşı yok
Kasımpaşa'nın Yeni Malatyaspor'u ağırladığı mücadelede sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'nın evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelede sarı kart gören Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü. Tecrübeli isim, gelecek hafta takımının Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Portekizli futbolcu daha önce Galatasaray, Konyaspor ve Göztepe maçlarında da sarı kart görmüştü.
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya imza atan Ricardo Quaresma, Süper Lig ekibinde çıktığı 7 karşılaşmada bir gol kaydetti.
- 03.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Quaresma Fenerbahçe'ye karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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