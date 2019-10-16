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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Quaresma: Asker selamında bir sorun yok

Quaresma: Asker selamında bir sorun yok

forması giyen Portekizli futbolcu A Spor'un sorularını yanıtladı. Yıldız isim, A Milli Takım'ın asker selamıyla ilgili "Bence hiçbir sorun yok. Herkes golü istediği gibi kutlayabilir" yorumunu yaptı.

Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma A Spor'un sorularını yanıtladı. Tecrübeli ismin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şenol Güneş muhteşem bir antrenör. Türkiye Milli Takımı da golü istediği gibi kutlayabilir. Sonuçta bir saygısızlık yok."

"'a dönüş konusuyla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü 'nın futbolcusuyum. Buna karar verecek olan da ben değilim. Ama taraftarların bana yaklaşımı her zaman çok güzel."

"Geleceğimle ilgili çok düşünmedim. Zaten ne olacağını Allah bilir. Şu an olabildiğince futbol oynamaya odaklandım. Neler olacağını hep beraber göreceğiz."

"Kariyerim boyunca her insanın, her futbolcunun yapacağı hataları yapmış olabilirim. Ancak ben yaptığım hataların sorumluluğunu alan birisiyim. Şu an olduğum yerde mutluyum."

"Beşiktaş'ta son iki yılda takımı etkileyen durumlar meydana geldi. Harika bir teknik direktör ve takım arkadaşlarıyla çalıştım. İlk iki yıl muhteşem geçti. Ama son iki yıl saha dışı şeyler oldu. Bununla ilgili çok konuşmak istemiyorum."

"Beşiktaş'a en iyisini diliyorum ve gelecek başkanın Beşiktaş'ı eski günlerine getireceğine inanıyorum. Fikret Orman'la ilgili konuşmak istemiyorum. Benim için artık var olmayan birisi."

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 10:56
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