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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Malatyaspor kaçamadı

Malatyaspor kaçamadı

'in 10. haftasında , 2-1 galipken 90+3'te ’da Khalili’nin golüne engel olamadı ve ligde 4’te 4 yapma şansını kullanamadı.

Yeni Malatyaspor, deplasmanında galibiyeti kaçırdı. 13'te Paşa, Koita'yla öne geçti. 18'de yine Koita, bu sefer kaleciyle karşı karşıya atamadı. 40'ta Malatya'da Mustafa'nın kafa vuruşu direkten döndü. 45+1'de Pektemek'in vuruşunu Farnolle çeldi. İkinci yarıda sarı-kırmızılılar, 7 dakika içinde bulduğu 2 golle Paşa karşısında üstünlüğü yakaladı. 61'de Jahovic durum 1-1 yaptı. 68'de Veysel kendi ağlarını havalandırdı: 1-2. 77'de Robin 2. sarıdan kırmızı gördü. Beraberlik için saldıran Paşa, 90'da Khalili'nin kafa vuruşunda yine Farnolle'yi geçemedi. 90+3'te ise bu sefer penaltı noktası üzerinde topla buluşan Khalili, maçın sonucunu ilan eden golü ağlara gönderdi: 2-2.

SERGEN YALÇIN 5 SANİYEDE ATILDI

Yeni Malatya'da teknik direktör , 85'te bir pozisyon nedeniyle hakeme itiraz edince önce sarı kart gördü. Kartın ardından tepkisini arttıran Yalçın, bu karttan 5 saniye sonra bu sefer kırmızı kartla atıldı.

'BU MAÇTAN DERS ÇIKARTACAĞIZ'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Malatya maçından ders çıkartmaları gerektiğini belirtti. Özdeş, "Riskler aldık. Rakip 10 kişi kalınca baskıyı artırdık. Buradan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

  1. 4.11.2019
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