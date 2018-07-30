Taraftardan Karabükspor'a destek yürüyüşü – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Taraftardan 'a destek yürüyüşü

    Taraftardan <a href="/index/karabukspor?id=4b53e29e-18ce-4b84-843f-16e778621d13" class="" rel="tag">Karabükspor</a>'a destek yürüyüşü

    taraftar grubu Karabükpsor’a destek için Karabük Demir Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) önünde yöneticilere seslendi.

    taraftar grubu Karabükpsor'a destek için Karabük Demir Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) önünde yöneticilere seslendi.

    'a destek çağrısı yapmak için KARDEMİR girişine kadar yürüyüş gerçekleştirilen taraf grubu KARDEMİR yönetiminden 'a sahip çıkmasını istedi. KARDEMİR önünde toplanan grup adına konuşan Mavi Ateş Taraftar Grubu Derneği Başkanı Emrah Akbulut, toplanma sebeplerinin Kardemir Karabükspor'un 50. yılında içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını belirterek, "Burada ana sponsorumuz göğsümüzde gururla taşıdığımız Kurulu Başkanı Ömer Faruk Bey'e sesleniyorum. Babalarınız 50 yıl bu takımı bu durumlara düşürmedi. Sizlerde babalarını örnek alın. Ya bu kulübü kapatın ya da bu kulübe komple sahip çıkın. Karabük nerenin takımı, ne zaman sahip çıkacaksınız bu Karabük'e" dedi.

    1. 30.7.2018 19:08
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