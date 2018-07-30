Taraftardan Karabükspor'a destek yürüyüşü
Mavi Ateş taraftar grubu Karabükpsor’a destek için Karabük Demir Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) önünde yöneticilere seslendi.
Mavi Ateş taraftar grubu Karabükpsor'a destek için Karabük Demir Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) önünde yöneticilere seslendi.
Karabükspor'a destek çağrısı yapmak için KARDEMİR girişine kadar yürüyüş gerçekleştirilen Mavi Ateş taraf grubu KARDEMİR yönetiminden Karabükspor'a sahip çıkmasını istedi. KARDEMİR önünde toplanan grup adına konuşan Mavi Ateş Taraftar Grubu Derneği Başkanı Emrah Akbulut, toplanma sebeplerinin Kardemir Karabükspor'un 50. yılında içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını belirterek, "Burada ana sponsorumuz göğsümüzde gururla taşıdığımız KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Bey'e sesleniyorum. Babalarınız 50 yıl bu takımı bu durumlara düşürmedi. Sizlerde babalarını örnek alın. Ya bu kulübü kapatın ya da bu kulübe komple sahip çıkın. Karabük nerenin takımı, ne zaman sahip çıkacaksınız bu Karabük'e" dedi.
- 30.7.2018 19:08
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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