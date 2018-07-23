Geçen sezonki kadrodan az sayıda kişinin takımda kaldığını ve yeni sezon öncesi transferlerin yapıldığını belirten 36 yaşındaki Serdar Özbayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen seneki kadrodan çoğu kişi gitti ve şimdi transferler yapılıyor. Yeni bir oluşum içindeyiz ve Kardemir Karabükspor'u yapılan takviyelerle çok iyi noktalara getireceğimize inanıyorum. 5-10 gün içinde de öyle zannediyorum ki bütün transferler biter."

Yeni sezona iyi başlamak istediklerini aktaran deneyimli futbolcu, "Sezona iyi başlayıp inşallah Karabükspor'u tekrar geçen seneki yerine getireceğiz." dedi.

Takımdaki herkesin hedefinin Süper Lig olduğunu dile getiren Serdar Özbayraktar, şöyle konuştu:

"Bu ligde mücadele biraz daha zor ama ekip olarak düzgün oluşum olursa, hedefe ulaşırız. Bizde de güzel bir oluşum var eğer bu ortamı sahaya güzel bir şekilde yansıtırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Tabii ki ilk başta herkesin hedefi bir üst lige çıkmak. Bunun için de sahada göstereceğimiz performans çok önemli."

Serdar Özbayraktar, yeni sezon hazırlık kampının da güzel geçtiğini sözlerine ekledi.

Aydın Yılmaz: "Amacımız Karabük'ü tekrar Süper Lig'e taşımak"

Mavi-kırmızılı ekibin bir diğer yeni transferi Aydın Yılmaz, Erzurum'da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti.

Antrenmanların oldukça tempolu geçtiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Amacımız Karabük'ü tekrar Süper Lig'e taşımak. Bunun için de güzel bir ortam ve arkadaşlık var. İyi çalışıyoruz, umarım hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde bulunan bütün takımların transfer çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Aydın Yılmaz, "Bize de diğer kulüplere de yeni transferler geliyor. Bu yüzden bütün takımlar aynı seviyede mücadele edecek. İyi hazırlanan ve konsantrasyon sağlayan takımların ligde iyi noktaya geleceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.