Kardemir Karabükspor'da 2 transfer – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da 2

    Kardemir Karabükspor'da 2 transfer

    1. Lig ekiplerinden , defans oyuncusu ve kaleci 'ü renklerine kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Açıklamada, "Geçen sezon forması giyen genç kaleci ve tecrübeli defans oyuncusu ile birer yıllık resmi sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


    1. 22.7.2018 10:55
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