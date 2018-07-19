Karabükspor sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor
Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Erzurum’da yoğun tempoda sürdürüyor.
Antrenmana yeni transferler Aymen Souda, Aydın Yılmaz, Serdar Kurtuluş, Mohamadou Sissoko, Serdar Özbayraktar ve Murat Ceylan da katıldı.
- 19.7.2018 13:32
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Yıldız yağacak!
Toplam 1
Yorum
METİN ONUR GARDAŞIM ADAMDIR....
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Tudor’un izi kalmadı
Toplam 1
Yorum
25 senelik Fatih hoca, daha 40'ı çıkmamış Van Bommel'in PSV'sine yenildi. Gençleri madara etti. Ne Tudor'undan bahsediyorsunuz?
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Aslan'dan kötü prova! Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven
Toplam 7
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Şampiyonlar ligi adamın Avrupa Fatihi makyajını söker atar. İlk önce arkayı sağlama alacaz. Stoper'e as oyuncu şart. Sonrada 8 numara transferi.
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