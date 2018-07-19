Karabükspor sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Karabükspor sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

    Karabükspor sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını ’da yoğun tempoda sürdürüyor.

    Kırmızı-mavili ekip 15 gün sürecek olan ikinci etap kamp çalışmalarındaki sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman, koşu ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 2 saat süren idman, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Futbolcuların antrenmanda yoğun çaba gösterdiği de gözlerden kaçmadı.
    Antrenmana yeni transferler Aymen Souda, , , Mohamadou Sissoko, Serdar Özbayraktar ve Murat Ceylan da katıldı.
    1. 19.7.2018 13:32
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