Karabükspor'da transfer çalışmaları

Ünsal, yaptığı açıklamada, takımın ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampta bulunduğunu, kendisinin de kampa katılmak üzere bu kente gideceğini bildirdi.

Transfer çalışmalarının da bütün hızıyla sürdüğünü belirten Ünsal, kaleci Ahmet Şahin, Yevgen Seleznov ve Ceyhun Gülselam ile yollarının ayrıldığını, Mustapha Yatabare'nin de takımdan gideceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İsmini açıklamak istemediğimiz ancak anlaştığımız bir oyuncu mevcut. Resmi imza atılmadan ismi açıklamak doğru olmaz. Bunların yanında izinde olan Rumen oyuncular Gheorghe Teodor Grozav, Gabriel Torje, Cristian Tanase ve Paul Papp'ın durumu henüz netleşmedi. Onlardan haber bekliyoruz. Teknik heyetimizin önerisiyle birkaç alana belirlediğimiz oyuncular var. Bunlarla görüşüyoruz. Hedefimiz belli. Ligde kalmak için ikinci devrede var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu uğurda bize katkı sağlayacak oyuncularla yolumuza devam etmek istiyoruz."

Antalya kampının çok iyi geçtiğini vurgulayan Ünsal, "Takımda morallerimiz iyi. İnşallah daha iyi olacak. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek ve lige diri başlamak istiyoruz. Hazırlık maçlarımız da olacak. Yaptığımız takviyeler de takıma katılınca daha güçlü olacağımız kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.