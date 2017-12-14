“Ligdeki kötü gidişattan dolayı elendik”
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, Süper Lig’deki kötü gidişattan dolayı Türkiye Kupası'ndan elendiklerini söyledi. Popovic ayrıca ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe’nin çok iyi bir form grafiğine sahip olduğunu belirtti.
"Fenerbahçe harika bir form grafiğine sahip"
Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine Popovic, "Fenerbahçe harika bir form grafiğine sahip. Bu maçta dinlendirdiğim oyuncularımı oynatacağım. Fenerbahçe deplasmanından korkmamız gerekmiyor, sabırsızlıkla beklemeliyiz. Kötü giden şansımızın deplasmanda dönmesini bekleyeceğiz. Bu maç için iyi çalışacağız" şeklinde konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:42
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 9
Yorum
bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 5
Yorum
Taraftar İkinci golde de Gökhan İnler in yaptığı faulü vermedi ve golü yedik. İlk 2 gole doğrudan katkı yaptı.
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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