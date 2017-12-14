 “Ligdeki kötü gidişattan dolayı elendik” – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    “Ligdeki kötü gidişattan dolayı elendik”

    “Ligdeki kötü gidişattan dolayı elendik”

    Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü , Süper Lig’deki kötü gidişattan dolayı Türkiye Kupası'ndan elendiklerini söyledi. Popovic ayrıca ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe’nin çok iyi bir form grafiğine sahip olduğunu belirtti.

    Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü , "Rakibimiz deplasmanda attığı gol avantajı ile tur atladı. Elenmenin nedeni ligdeki kötü gidişatın bir yansıması diyebiliriz. Golü buldular ve onu korudular. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

    "Fenerbahçe harika bir form grafiğine sahip"
    Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine Popovic, "Fenerbahçe harika bir form grafiğine sahip. Bu maçta dinlendirdiğim oyuncularımı oynatacağım. Fenerbahçe deplasmanından korkmamız gerekmiyor, sabırsızlıkla beklemeliyiz. Kötü giden şansımızın deplasmanda dönmesini bekleyeceğiz. Bu maç için iyi çalışacağız" şeklinde konuştu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “Ligdeki kötü gidişattan dolayı elendik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN