Inter-Cagliari maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Serie A’da 75 puanla açık ara lider durumda bulunan Inter, 33 puanla 16. sırada yer alan Cagliari ile karşı karşıya geliyor. En yakın rakibi Napoli ile arasındaki puan farkını koruyan ev sahibi, taraftarı önünde hata yapmadan şampiyonluk ateşini yakmak istiyor. Küme düşme hattının sadece birkaç basamak üzerinde yer alan Cagliari ise Milano deplasmanından sürpriz bir puan çıkartarak nefes almak niyetinde. Peki, Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 10:36
Inter-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun mutlak hakimi olan Inter, Cristian Chivu yönetiminde kusursuza yakın bir sezon geçiriyor. 75 puanla zirvede tek başına oturan Milano ekibi, geçtiğimiz hafta alınan galibiyetle şampiyonluk yolundaki en büyük engellerden birini daha aştı. Inter için bu maç, sadece bir 3 puan mücadelesi değil, aynı zamanda Giuseppe Meazza'daki şampiyonluk provası niteliğinde. Konuk ekip Cagliari ise son haftalarda topladığı kritik puanlarla düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştı. 33 puanla 16. sırada bulunan Fabio Pisacane'nin öğrencileri, deplasmanda tamamen savunma odaklı bir oyunla Inter'in hızını kesmeye çalışacak. Cagliari için bu zorlu fikstürden alınacak her puan, ligde kalma yolunda altın değerinde olacak. İşte Inter-Cagliari maçının detayları!

Inter-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 33. haftasındaki Inter-Cagliari randevusu 17 Nisan Cuma günü oynanacak. San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.45'te start alacak.

Inter-Cagliari MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış mücadelesi, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter-Cagliari MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Folorunsho, Gaetano, Deiola, Obert; S. Esposito, Borrelli

