Ziraat Türkiye Kupası
Udinese-Napoli maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Udinese-Napoli maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

İtalya Serie A'da 15. hafta, heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. Udinese, zirve yarışını sürdüren güçlü ekip Napoli'yi konuk edecek. Ligin orta sıralarında, 11. basamakta bulunan Udinese, topladığı 18 puanla rahat bir konumda yer alsa da, evinde alacağı bir galibiyetle üst sıralara yükselme hesapları yapıyor. Şampiyonluk iddiasını koruyan ve ligin en formda takımlarından olan Napoli ise, 31 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Milan'ı yakından takip eden Antonio Conte'nin ekibi, bu deplasmandan mutlak 3 puanla dönerek zirve takibini fire vermeden sürdürmek istiyor. İşte Udinese - Napoli maçı canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:19
Udinese-Napoli maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Udinese-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Udinese ile Napoli, İtalya Serie A'nın 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Genoa'ya 1-0 yenilen ev sahibi ekip, taraftarına bu mağlubiyeti unutturmak için güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Napoli ise zirvedeki Milan ile eşit puana sahip. Liderlik yarışında elde ettiği başarıyı kaçırmak isteyen konuk takım, deplasmandan hatasız dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki Udinese-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese-Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Udinese-Napoli maçı, 14 Aralık Pazar günü, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Bluenergy Stadium'da, Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Udinese-Napoli MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Modesto; Zaniolo, Davis

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Politano, Neres; Hojlund

ASpor CANLI YAYIN

