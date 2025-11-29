CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus - Cagliari maçı CANLI: Juventus-Cagliari maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Juventus - Cagliari maçı CANLI: Juventus-Cagliari maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

29 Kasım 2025’te oynanacak Juventus - Cagliari karşılaşması, Serie A’nın 13. haftasında büyük bir heyecan yaratacak. Taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı izlenebileceğini araştırıyor. Kenan Yıldız'ın Cagliari karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:33
Juventus - Cagliari maçı CANLI: Juventus-Cagliari maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Juventus - Cagliari maçını takip etmek için tıklayın!

Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İtalya Serie A'nın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Juventus-Cagliari mücadelesi, futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Juventus, son beş maçta iki galibiyet alarak 20 puanla 7. sırada yer alırken, Cagliari ise son beş maçta iki mağlubiyet almış ve 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu durum maça ekstra heyecan katıyor. Peki, Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Serie A Juventus - Cagliari maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak.

29 KASIM JUVENTUS - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Cagliari maçı, saat 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak. Juventus Turin-Cagliari Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Başarılı futbolcu Kenan Yıldız'în Cagliari karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

JUVENTUS-CAGLIARI MAÇI CANLI TAKİP ET!

ASpor CANLI YAYIN

