İtalya Serie A'nın 11. haftasında Genoa ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Bu sezonun en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. 6 puanla 18. sırada yer alan Genoa iç saha avantajını kullanmak isterken, 4 puanla ligin son sırasında yer alan Fiorentina ise milli ara öncesi moral arıyor. Öte yandan, "Genoa-Fiorentina maçı canlı izle" konusunu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Genoa-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 13:43
Genoa-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Genoa-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında futbolseverleri zorlu bir mücadele bekliyor. Genoa, taraftarı önünde ligin son sıralarında yer alan Fiorentina'yı ağırlayacak. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan iki takımın karşılaşması, hem ligdeki çıkış arayışını hem de milli ara öncesi moral kazanma mücadelesini ön plana çıkarıyor. 6 puanla 18. sırada yer alan Genoa, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galip ayrılmayı amaçlıyor. Öte yandan 4 puanla ligin son basamağında yer alan Fiorentina, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Futbolseverler aynı zamanda, "Genoa-Fiorentina maçı canlı izle" konusunu da yakından takip ediyor. Peki, Genoa-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte tüm detaylar…

GENOA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Genoa-Fiorentina maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

