Haberler İtalya Serie A Lazio-Cagliari MAÇI CANLI İZLE | Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio-Cagliari MAÇI CANLI İZLE | Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maurizio Sarri yönetiminde bir an önce üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Lazio, evinde oynayacağı maçta puanını 15'e çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan hasretini sonlandırmayı amaçlayan Fabio Pisacane'nin öğrencileri ise 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Ayrıca futbolseverler, "Lazio-Cagliari maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 14:02
Lazio-Cagliari MAÇI CANLI İZLE | Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 10. haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri, Roma'da Lazio ile Cagliari arasında oynanacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve üst sıralardan uzak kalan Lazio, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede yeniden çıkışa geçmek istiyor. Maurizio Sarri'nin öğrencileri, alacakları galibiyetle puanlarını 15'e yükseltip yarışa güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor. Konuk ekip Cagliari ise ligde uzun süredir 3 puana hasret. Fabio Pisacane yönetiminde kritik viraja giren Sardinya temsilcisi, tehlike bölgesinden uzaklaşabilmek için Roma deplasmanını fırsata çevirmek amacında. Peki, Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 10. haftasında oynanacak Lazio-Cagliari maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Lazio-Cagliari maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Borrelli, Esposito

