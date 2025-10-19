Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında futbolseverlerin gözü Milan ile Fiorentina arasında oynanacak mücadelede olacak. Ev sahibi Milan, 6 maç sonunda topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Fiorentina ise 6 maçta 3 puanla 18. sırada bulunuyor ve deplasmanda alacağı bir galibiyetle toparlanmayı hedefliyor.

MILAN-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Milan-Fiorentina karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milan-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...