CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A’da heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Milan, evinde Fiorentina’yı konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Milan, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Ligde zor günler geçiren Fiorentina ise deplasmanda sürpriz yaparak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Futbolseverler, maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediyor. Peki, Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında futbolseverlerin gözü Milan ile Fiorentina arasında oynanacak mücadelede olacak. Ev sahibi Milan, 6 maç sonunda topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Fiorentina ise 6 maçta 3 puanla 18. sırada bulunuyor ve deplasmanda alacağı bir galibiyetle toparlanmayı hedefliyor.

MILAN-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Milan-Fiorentina karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milan-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ASpor CANLI YAYIN

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..."
DİĞER
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı öncesi kadro kararı! Tedesco o isimlere forma verecek...
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! Oy verme işlemi başladı
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:14
Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! 09:58
Nantes-Lille maçı ne zaman? Nantes-Lille maçı ne zaman? 09:51
Rennes-Auxerre maçı ne zaman? Rennes-Auxerre maçı ne zaman? 09:50
Milan-Fiorentina maçı ne zaman? Milan-Fiorentina maçı ne zaman? 09:43
Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Atalanta-Lazio maçı ne zaman? 09:40
Daha Eski
Toulous-Metz maçı ne zaman? Toulous-Metz maçı ne zaman? 09:40
Genoa-Parma maçı ne zaman? Genoa-Parma maçı ne zaman? 09:36
Lorient-Brest maçı ne zaman? Lorient-Brest maçı ne zaman? 09:34
Cagliari-Bologna maçı ne zaman? Cagliari-Bologna maçı ne zaman? 09:28
F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! 09:26
Lens-Paris FC maçı ne zaman? Lens-Paris FC maçı ne zaman? 09:25