Genoa-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan 7. haftasında Genoa-Parma maçı ile milli aranın ardından devam ediyor. Yeni sezona yaptıkları etkisiz başlangıç ile ligin alt sıralarında yer alan iki takım da kritik mücadelede 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Nefes kesecek karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken futbolseverler, "Genoa-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

GENOA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Genoa-Parma maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

