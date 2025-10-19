CANLI SKOR ANA SAYFA
Genoa-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında heyecan, Genoa-Parma maçı ile devam ediyor. Yeni sezona yaptıkları etkisiz başlangıç ile ligin alt sıralarında yer alan iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu mücadelede hangi takımın kazanacağı merak edilirken futbolseverler, "Genoa-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:36
İtalya Serie A'da heyecan 7. haftasında Genoa-Parma maçı ile milli aranın ardından devam ediyor. Yeni sezona yaptıkları etkisiz başlangıç ile ligin alt sıralarında yer alan iki takım da kritik mücadelede 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Nefes kesecek karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken futbolseverler, "Genoa-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

GENOA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Genoa-Parma maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Genoa-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

