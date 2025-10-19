CANLI SKOR ANA SAYFA
Cagliari-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Cagliari, Bologna'yı ağırlayacak. Sezonu ilk 6'da kapatarak Avrupa bileti almak isteyen iki takımda da tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılmak. Kritik mücadelede hangi takımın galibiyete uzanacağı merak edilirken futbolseverler "Cagliari-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:28
Cagliari-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan 7. haftasında devam ediyor. Çıktığı son 3 maçtan 7 puan toplamayı başaran ve toplamda 10 puan ile 7. sırada yer alan Bologna, 8 puan ile 11. sırada bulunan Cagliari'ye konuk oluyor. İki takım da sezonu ilk 6'da kapatmayı hedeflerken futbolseverler, kritik mücadele öncesi "Cagliari-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" konusunu araştırıyor. İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar...

CAGLIARI-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Cagliari-Bologna maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cagliari-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

