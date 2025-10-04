CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Seria A Lazio Torino maçı hangi kanalda? (CANLI İZLE)

Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Seria A Lazio Torino maçı hangi kanalda? (CANLI İZLE)

Serie A’nın heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan TorinoLazio maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı araştırılıyor. Taraftarlar, özellikle takım kadrolarını, sakatlık ve eksik bilgilerini ve maç öncesi son gelişmeleri takip etmek istiyor. Peki Torino – Lazio mücadelesi hangi gün, hangi saatte ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Seria A Lazio Torino maçı hangi kanalda? (CANLI İZLE)

Serie A'da heyecan dorukta! Bu hafta oynanacak Lazio-Torino maçı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın günü, saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Taraftarlar, maç öncesi takım kadroları, sakat ve cezalı oyuncular ile son dakika gelişmelerini de takip ediyor. Peki, Lazio-Torino karşılaşması ne zaman başlayacak, hangi kanalda ekrana gelecek ve canlı izleme imkânı olacak mı? Detaylar haberimizde...

Lazio-Torino maçını takip etmek için tıklayınız.

LAZIO-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beklentilerin altında kalan iki takım, Cumartesi günü (bugün) Stadio Olimpico'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 16:00'da (TSİ) başlayacak.

LAZIO-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio Rome-Torino FC karşılaşması S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak .Lazio Rome-Torino FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Lazio, Torino'yu kendi sahasında Roma'da ağırlayacak. Her iki ekip de Serie A'nın ilk haftalarında alt sıralarda yer aldı; ancak ev sahibi Lazio, geçtiğimiz Pazartesi günü değerli üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maç Önizlemesi

Sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle özellikle orta sahada tercihlerini yapmakta zorlanan Lazio, hafta başında deplasmanda Genoa karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Matteo Cancellieri ve Valentin Castellanos'un golleri, maçın skorunu belirleyen goller oldu. Maurizio Sarri'nin hücum üçlüsü, maçın 60. dakikasında skoru 3-0'a taşıdı.

Kaptan Mattia Zaccagni'nin golüyle Biancocelesti, maçta kaybetmesi zor bir üstünlük yakaladı ve galibiyetle 6 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi. Lazio, daha önce Derby della Capitale'de yükselen Sassuolo'ya ve ezeli rakipleri Roma'ya 1-0 yenilmişti; bu sonuçlar, Sarri'nin Roma'daki ikinci dönemine zorlu bir başlangıç yapmasına neden oldu.

Transfer yasağı nedeniyle kadroya yeni oyuncu katamayan Sarri, son haftalarda yaşanan eksikliklerden dolayı kadrosunda ciddi düşüşler olduğunu belirtti. Teknik direktör, Cumartesi gününe kadar bir veya iki oyuncunun takıma katılmasını umuyor. Tüm bu sorunlara rağmen Lazio, Torino karşısında oynadığı son dört lig maçında yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte üç galibiyet aldı ve sekiz gol attı. Bu hafta sonu üst üste galibiyet serisine devam etmeyi hedefliyorlar.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos

Torino'nun muhtemel ilk 11'i: Israel; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone

LAZIO-TORINO MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? 10:56
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Gittiği yerde umduğunu bulamadı! 10:52
Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:49
Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? 10:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:40
Parma-Lecce maçı detayları! Parma-Lecce maçı detayları! 10:38
Daha Eski
İşte Yalçın'ın derbi kozu! İşte Yalçın'ın derbi kozu! 10:34
Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:28
Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? 10:25
Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 10:21
Pendikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 10:18
Lazio-Torino maçı detayları! Lazio-Torino maçı detayları! 10:16