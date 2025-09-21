CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Inter-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Inter-Sassuolo maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 11:10
Inter-Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Inter-Sassuolo maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Inter hem de Sassuolo, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Inter-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Inter-Sassuolo maçı 21 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Susic, Barella, Augusto, Dumfries, Thuram, Esposito

Sassuolo: Muric, Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig, Vranckx, Matic, Kone, Berardi, Pinamonti, Lauriente

