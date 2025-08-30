CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla sürüyor. 2. hafta maçında Parma ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Parma - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Parma, evinde Atalanta'yı ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parma - Atalanta maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Parma - Atalanta MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe, Keita, Valeri; Almqvist, Ordonez; Pellegrino

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca

