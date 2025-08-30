Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Parma - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Parma, evinde Atalanta'yı ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parma - Atalanta maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Parma - Atalanta MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe, Keita, Valeri; Almqvist, Ordonez; Pellegrino

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca