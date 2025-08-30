Bologna - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Bologna - Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Bologna, evinde Como'yu ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bologna - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bologna - Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bologna - Como maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bologna - Como MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Bologna: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Como: Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas