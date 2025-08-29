Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lecce - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Lecce, evinde Milan'ı ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lecce - Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lecce - Milan maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lecce - Milan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez