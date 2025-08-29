CANLI SKOR ANA SAYFA
Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla sürüyor. 2. hafta maçında Lecce ile Milan kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 10:50
Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Lecce - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Lecce, evinde Milan'ı ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lecce - Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lecce - Milan maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lecce - Milan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez

