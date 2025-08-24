CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Atalanta ile Pisa karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Atalanta-Pisa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atalanta-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 13:02
Atalanta-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Atalanta-Pisa maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Atalanta hem de Pisa, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Atalanta-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Atalanta-Pisa maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

