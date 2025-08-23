Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Genoa - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Genoa, evinde Lecce'yi ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genoa - Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa - Lecce maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Genoa - Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo

Lecce: alcone; Kouassi, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Morente, Camarda, Sottil