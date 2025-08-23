CANLI SKOR ANA SAYFA
Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Genoa ile Lecce kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:55
Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Genoa - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Genoa, evinde Lecce'yi ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Genoa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genoa - Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa - Lecce maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Genoa - Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo

Lecce: alcone; Kouassi, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Morente, Camarda, Sottil

