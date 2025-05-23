Como - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como - Inter maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

COMO - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Vojvoda, Smolcic, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi

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