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Haberler İtalya Serie A Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Atalanta ile Roma 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:48
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Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta-Roma maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATALANTA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Kossounou, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta, Brescianini, De Ketelaere, Retegui

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Soule, Cristante, Kone, Pisilli, Angelino, Shomurodov, Dovbyk

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