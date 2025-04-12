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Haberler İtalya Serie A Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Juventus ile Lecce 32. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 10:17
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Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus - Lecce maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Gonzalez, Yildiz; Vlahovic

Lecce: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic

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