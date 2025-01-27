Genoa - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - MONZA MAÇI NE ZAMAN?

Genoa - Monza maçı 27 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

GENOA - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa - Monza maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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