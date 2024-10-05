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Haberler İtalya Serie A

Inter 3 - 2 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'lu Inter zirve takibinde

İtalya Serie A'da Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan Inter - Torino mücadelesinde kazanan ev sahibi ekip Inter oldu. Torino'yu 3 - 2 yenen Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 23:58 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 00:03
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Inter 3 - 2 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'lu Inter zirve takibinde

İtalya Serie A'da Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan Inter - Torino mücadelesinde kazanan ev sahibi ekip Inter oldu. Torino'yu 3 - 2 yenen Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

İlk yarının 20. dakikasında Torino, G. Maripan'ın kırmızı kart yemesi ile 10 kişi kaldı.

M. Thuram ile 25. dakikada Inter öne geçti: 1 - 0.

35. dakikada ilk golü kaydeden M. Thuram'dan farkı ikiye çıkartacak gol geldi: 2 - 0.

İkinci golün hemen ardından dakika 36'da D. Zapata ile cevap veren Torino durumu 2 - 1 yaptı.

İlk yarıya ev sahibi Inter'in üstünlüğü ile gidildi.

M. Thuram, dakika 60'da kaydettiği gol ile hat trick yaptı: 3 - 1.

N. Vlasic, dakika 86'da verilen penaltıyı gole çevirdi ve skoru belirledi: 3 - 2.

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