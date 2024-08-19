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Juventus 3-0 Como (Maç sonucu ÖZET)

İtalya Serie A 1. hafta maçında milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, sahasında Como'yu 3-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 00:47
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Juventus 3-0 Como (Maç sonucu ÖZET)

İtalya Serie A ilk hafta maçında Juventus, sahasında Como ile Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.

Juventus'ta Kenan Yıldız, 10 numara olarak çıktığı ilk resmi maçında asist yaptı ve sergilediği performansla alkış aldı.

Kısa süre önce takımın başına Thiago Motta'yı getiren Juve, bu sonucun ardından sezona galibiyetle başlamış oldu. Serie A'ya yeni yükselen Cesc Fabregas'ın takımı Como ise ilk maçında farklı yenilgiden kurtulamadı.

Ligin 2. haftasında Juventus, Verona deplasmanına gidecek. Como ise Cagliari'ye konuk olacak.

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