Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Inter'den ayrılacak mı?

Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Inter'den ayrılacak mı?

Inter'de forma giyen A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Transferde Bayern Münih ile adı anılan deneyimli orta saha, Inter'den ayrılmayacağını duyurdu. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 00:25 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 00:28
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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Inter'den ayrılacak mı?

Transferde adı Bayern Münih ile anılan A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, Inter'de kalacağını duyurdu.

İşte o sözler...

"Son günlerde medyada çıkan haberlere istinaden, bunu sonlandırmak adına bir açıklama yapmam gerektiğine karar verdim.

Şu anda bütün konsantrasyonum Milli Takımımızın başarısı üzerine olduğu için kendimi bu spekülasyonlardan uzak tuttum ancak işin biraz uzadığının farkına vardığım ve konsantrasyonumun dağılmasına izin vermek istemediğim için olayı netleştirmek istiyorum.

Inter'de çok mutluyum. Kulüp ve taraftarlarımızla inanılmaz bir bağımız var. Birlikte birçok başarıya imza attık ve ilerde de beraber daha fazla başarıya imza atma ihtimali beni fazlasıyla heyecanlandırıyor.

Tekrar belirtmek istiyorum ki şu anda tek düşündüğüm şey ülkemizin insanlarını mutlu etmek. Tamamiyle buna konsantre olmuş durumdayım C

Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Forza Inter"

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