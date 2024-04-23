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Lazio 1-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Lazio'ya konuk oldu. Juventus rakibine 2-1'lik skorla mağlup olsa da adını finale yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 00:04
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Lazio 1-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Lazio'ya konuk oldu.

Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ama bu skor final için yetmedi.

Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio'nun gollerini 12. ve 49. dakikalarda Taty Castellanos atarken, Juventus'a finali getiren golü 83. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.

Juventu'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada Weston McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus adını finale yazdırırken, Lazio kupaya veda etti.

Juventus finalde, Fiorentina - Atalanta eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Turun ilk maçında Fiorentina evinde Atalanta'yı 1-0 yenmişti.

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