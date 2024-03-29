Haberler İtalya Serie A Milan Rafael Leao'nun bonservisini belirledi! Resmen açıklandı

Milan Rafael Leao'nun bonservisini belirledi! Resmen açıklandı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kariyerini sürdüren Rafael Leao, Avrupa'nın devleri tarafından isteniyor. Çizme temsilcisinin CEO'su, Portekizli yıldızın serbest kalma bedelini açıkladı. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:41
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Milan Rafael Leao'nun bonservisini belirledi! Resmen açıklandı

Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili İtalyan kulübünden önemli bir açıklama geldi.

Milan CEO'su Giorgio Furlani, La Gazzetta dello Sport'a konuştu ve "Leao için gelecek teklifleri değerlendirecek misiniz?" sorusu üzerine Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 175 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğunu hatırlatarak "Ancak bu maddeden önce Leao'nun Milan'da kalma arzusu var. Burada kendini iyi hissediyor. Ayrılmak için gitmek istemeyi kendisi istemeli ana gerçekten istemiyor" yanıtını verdi.

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