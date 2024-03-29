Milan Rafael Leao'nun bonservisini belirledi! Resmen açıklandı

Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili İtalyan kulübünden önemli bir açıklama geldi.

Milan CEO'su Giorgio Furlani, La Gazzetta dello Sport'a konuştu ve "Leao için gelecek teklifleri değerlendirecek misiniz?" sorusu üzerine Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 175 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğunu hatırlatarak "Ancak bu maddeden önce Leao'nun Milan'da kalma arzusu var. Burada kendini iyi hissediyor. Ayrılmak için gitmek istemeyi kendisi istemeli ana gerçekten istemiyor" yanıtını verdi.