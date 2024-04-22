Haberler İtalya Serie A Milan 1-2 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET | Serie A'da şampiyon Inter!

Milan 1-2 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET | Serie A'da şampiyon Inter!

Inter ile Milan İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Milan'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Inter şampiyon oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 00:03
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Milan 1-2 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET | Serie A'da şampiyon Inter!

İtalya Serie A 33. hafta karşılaşmasında Inter, Milan'la deplasmanda karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Inter, 2-1'lik skorla kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Inter, 18. dakikada deneyimli savunma oyuncusu Francesco Acerbi ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada kullanılan korner sonrası arkaya çevrilen topta demarke kalan Acerbi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı. Inter'de bu kez sahneye çıkan isim Fransız golcü Marcus Thuram oldu. Rakip ceza yayında solda topla buluşan Thuram, yaydan çektiği şutla durumu 2-0 yaptı.

Milan, 80. dakikada Fikayo Tomori ile farkı bire indirdi. Bu dakikada kaleci Sommer'den seken topu iyi takip eden Tomori farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğu ilan etti.

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