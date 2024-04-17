Kenan Yıldız Juventus'la nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı

İtalya Serie A devi Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yıllık ücreti de ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.