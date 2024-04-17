Kenan Yıldız Juventus'la nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı
Son dakika spor haberleri... Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübüyle mukavele yenilemeye hazırlanıyor. İtalyan basını, genç yıldızın yeni maaşını da duyurdu.
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Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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