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Kenan Yıldız Juventus'la nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı

Son dakika spor haberleri... Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübüyle mukavele yenilemeye hazırlanıyor. İtalyan basını, genç yıldızın yeni maaşını da duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 14:40
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Kenan Yıldız Juventus'la nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı

İtalya Serie A devi Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yıllık ücreti de ortaya çıktı.

Kenan Yıldız Juventus'la nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.

Kenan Yıldız Juventus'la nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı

1 MİLYON EURO VE BONUSLAR

18 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

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