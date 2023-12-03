Haberler İtalya Serie A Napoli 0 - 3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli 0 - 3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter, İtalya Serie A'nın 14. haftasında deplasmanda Napoli'yi 3-0 mağlup etti. Lacivert-siyahlıların galibiyet golleri milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella ve Marcus Thuram'dan geldi. Milano temsilcisi bu sonuçla haftayı lider kapattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 00:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli 0 - 3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli ve Inter kozlarını paylaştı.

Diego Armanda Maradona Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Milano temsilcisi oldu.

Lacivert-siyahlıların galibiyet gollerini 44. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada Nicolo Barella ve 85. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve puanını 35 yapan Inter, 14. haftayı lider tamamladı.

Ev sahibi Napoli ise 24 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Napoli deplasmanda Juventus'a konuk olacakken, Inter sahasında Udinese'yi konuk edecek

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat ilk konuşmasını yaptı! Taraftarın beklediği mesajı verdi…
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidiyor! Hangi konular masada olacak?
Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı!
Buruk yıldız transferine kavuşuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lecce 1 puanı 90'da aldı!
Torino - Atalanta maçı ne zaman?
Süper Loto çekildi! (3 Aralık)
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! 00:57
Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! 00:53
Dev maçta 3 puan Inter'in! Dev maçta 3 puan Inter'in! 00:43
Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! 00:35
Erman Toroğlu'dan yıldız isme ağır eleştiri! "Hep sakat" Erman Toroğlu'dan yıldız isme ağır eleştiri! "Hep sakat" 22:54
Muleka: Bunun üstesinden gelmeliyiz! Muleka: Bunun üstesinden gelmeliyiz! 21:23
Daha Eski
Umut Meraş: Ailevi sorunlarla uğraştım! Umut Meraş: Ailevi sorunlarla uğraştım! 21:26
Belözoğlu: Hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez! Belözoğlu: Hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez! 21:31
Man City ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok! Man City ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok! 21:31
Haftanın maçında kazanan çıkmadı! Haftanın maçında kazanan çıkmadı! 21:33
Çalımbay'dan flaş derbi sözleri! Çalımbay'dan flaş derbi sözleri! 21:35
Samsunspor'dan TFF ve MHK'ye çağrı! Samsunspor'dan TFF ve MHK'ye çağrı! 21:41