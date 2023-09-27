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Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi

Son dakika spor haberleri... Serie A ekiplerinden Napoli'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, takımın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'i kızdırdı. Yıldız isim, sosyal medya hesabında Napoli formasıyla yayımladığı tüm fotoğraf ve videoları sildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 15:08
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi

İtalyan ekibi Napoli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in tepkisini çekti.

Ligde geçen hafta golsüz sona eren Bologna deplasmanında penaltı kaçıran 24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgili alaylı bir video paylaşımı yapan kulübüne karşı yasal yollara başvurabilir.

Tepkiler sonrasında silinen paylaşımla ilgili açıklama yapan Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, "Napoli'nin TikTok platformundaki resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video önce kamuoyuna duyuruldu ve ardından geç de olsa silindi. Victor'u korumak için yasal işlem başlatma ve her türlü girişimde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, tüm kulvarlarda 39 maça çıkmış ve 31 gol atmıştı.

Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabında Napoli formasıyla yayımladığı tüm fotoğraf ve videoları sildi.

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