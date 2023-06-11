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Spezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Spezia ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 10:30
Spezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Spezia ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Hellas Verona maçı 11 Haziran Pazar günü saat 21.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SPEZIA - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia
Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Ekdal, Esposito, Bourabia, Reca; Verde, Nzola

Hellas Verona
Montipo; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Sulemana, Depaoli; Verdi; Djuric

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