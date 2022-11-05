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Salernitana - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Salernitana ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:01
Salernitana - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Salernitana ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Cremonese maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SALERNITANA - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana

Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek

Cremonese

Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Afena-Gyan, Pickel, Okereke; Ciofani

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