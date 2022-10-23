Haberler İtalya Serie A Inter'de mali kriz sürüyor! Satılacak mı?

Inter'de mali kriz sürüyor! Satılacak mı?

Son dakika haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de mali kriz devam ediyor. Milano temsilcisinin sahibinin ülkesinde yaşadığı ekonomik krizlerin kulübü de etkilediği belirtildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 14:01
Inter'de mali kriz sürüyor! Satılacak mı?

İtalya Serie A'da dün Fiorentina'yı 4-3 mağlup eden Inter'de mali sorunlar devam ediyor.

Financial Times'ta yer alan haberde, Chelsea'nin satışında da yetkili olan ABD merkezli banka Raine Group'la birlikte Goldman Sachs'ın da satış süreci için çalıştığı belirtildi.

Haberde, Inter'in sahibi Suning'in Çin'de yaşadığı ekonomik sorunların kulübü de etkilediği ifade edildi. 2016 yılında kulübün çoğunluk hissesini satın alan Suning Group, o dönemde anlaşmayı 270 milyon dolara tamamlamıştı.

Inter, geçtiğimiz aylarda UEFA'dan Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği için para cezası almıştı.

ZARAR AÇIKLANDI

Inter'den 2021/22 sezonu için açıklanan mali raporda kulübün gelirlerinde artış olmasına rağmen 140 milyon zarar ettiği belirtildi. Steven Zhang'ın satış süreci için bankalarla görüştüğü ve 1.2 milyar dolarlık bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

Kulübün CEO'su Giuseppe Marotta ise konuya ilişkin Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler beni aşıyor." ifadelerini kullandı.

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