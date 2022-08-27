Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. CSpezia ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SPEZIA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Spezia - Sassuolo maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.
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SPEZIA - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Spezia
Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola
Sassuolo
Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos