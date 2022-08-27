Haberler İtalya Serie A Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Spezia ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 00:00
Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. CSpezia ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Sassuolo maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.

Spezia - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola

Sassuolo

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos

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