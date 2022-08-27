Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. CSpezia ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Sassuolo maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.

Spezia - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola

Sassuolo

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos