Cagliari - Atalanta: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Cagliari ile Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Atalanta 2-1 kazandı. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Pasalic ve 43'te Zapata kaydetti. Cagliari'nin tek golü ise 28. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atalanta yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 22 puana yükseldi. Cagliari'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 6 puanla ligin sonuna demirledi.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, maçın tamamında forma giydi.

Ligin 13. haftasında Cagliari deplasmanda Sassuolo'yu konuk edecek. Atalanta ise Spezia'yı ağırlayacak.